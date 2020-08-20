شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز فى ذكرى محفوظ عبد الرحمن: "أفتقدك.. ربنا يجمعنى بك فى الجنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ذكرى رحيل زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، فى تصريح لـ"الخليج 365"، ووجهت له كلمات مؤثرة قائلة: "أفتقدك كثيرا.. وربنا يجمعنى بيك فى الجنة"، مضيفة أن الاحتفاء الكبير من الصحافة والإعلام بذكراه يصبرنى على فراقه.

Advertisements

من ناحية أخرى، تواصل سميرة عبد العزيز أنها التحضير حاليا لمسرحية "عيلة اتعملها بلوك" أمام النجم محمد صبحى تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحى، وقالت إنها تجسد خلال المسرحية شخصية أم تعيش وسط أبنائها الذين يهتمون بالهواتف الذكية والسوشيال ميديا على حساب الحياة الأسرية وتجمعها بهم مواقف كوميدية عديدة .

وعرض للنجم محمد صبحى مسرحيته "أنا والنحلة والدبور" في عيد الأضحى الماضى، والمسرحية تناقش قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء دور وشكل المرأة فى المجتمع، تأليف أيمن فتيحة وشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.