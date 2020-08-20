شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يحتفل بعيد ميلاده.. ورامي صبري مهنئا: إنسان مجتهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الشاعر الغنائي تامر حسين بعيد ميلاده، الخميس، 20 أغسطس، حيث تلقى العديد من التهاني من قبل نجوم الفن في الساعات الأولى من اليوم بمناسبة عيد ميلاده، بعدما شارك جمهوره ومتابعيه احتفاله بعيد ميلاده عبر حسابه الرسمي على انستجرام، قائلا :"إنه عيد ميلادي.. 20/8".



تامر حسين عبر انستجرام

من جانبه، هنأ الفنان رامي صبري، الشاعر تامر حسين بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية على اإنستجرام قائلا: "نجاحات كتير جدًا جدًا قدمناها مع بعض الفترة اللي فاتت منها (نفسها تشوفتي . محبتش. غالي. بقولك ايه تعالي . أنا بعترفلك . مبروك علينا. حاول تنساني. مصدقت اتقابلنا . أجمل ليالي عمري . اتقابلنا . واخيرا غريب الحب . وخطيره".



رامى صبري يهنئ تامر حسين

وأضاف: "تامر حسين بالنسبالي الحقيقة مش شاعر بس هو إنسان محترم جدا وشاطر ومجتهد ومتجدد وعنده مبادئ واصول مش موجوده عند ناس كتير وبحبه وبحترمه . كل سنة وانت طيب وناجح معايا ومع غيري يا ملك الكلمة يا حبيبي".

وفي وقت سابق، تعاون تامر حسين مع الهضبة عمرو دياب في أحدث أغنياته، حيث طرح الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.



تامر حسين ورامي صبري

وتقول كلمات برومو الأغنية:

Advertisements

"فى أماكن السهر.. أنا قمر طلع واتشهر.. والناس لو ظهر بيغطى على الحلويين..

ع البحر إن مشى.. الموج يهدى ويختشى.. الموج يزعل لو مشى.. له حبايب بالملايين

ده حبيبى لو نزل.. ع الأرض فى ناس تعتزل.. وده من جمدانه يتعزل فى مكان مفيهوش مخلوق..

يشاور من السما.. ده جمال محتاج ترجمة.. من شك لأ معلمة.. خليك فى مكانك فوق".

يشار إلى أن الشاعر الغنائى تامر حسين، شوق جمهور الهضبة عمرو دياب، بجزء من كلمات أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، المقرر طرحها قريبا، مشيرا إلى وجود نسخة مسربة لكن لا تتعدى جودتها نحو 5% من الأغنية الأصل، مطالبا الجماهير بانتظار النسخة الأصلية لأنها أفضل بمراحل.