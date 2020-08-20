شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير أول مشاهد "لؤلؤ"اليوم.. وصناع المسلسل يقلصون الحلقات لـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، اليوم الخميس، تصوير أول مشاهد مسلسل "لؤلؤ"، الذى تلعب بطولته النجمة مى عمر، من إنتاج سينرجى، حيث يبدأ مخرج العمل محمد عبد السلام التصوير بالمشاهد الداخلية فى أحد الاستوديوهات، وفى السياق ذاته، يواصل الممثل محمد مهران كتابة حلقات المسلسل، الذى يعد تجربته الأولى فى عالم الكتابة، حيث أسندت له الشركة كتابة المسلسل بعدما قدم سيناريو وحوار مميزين خلال الفترة الماضية ، ولذلك تعاقدت معه الشركة على كتابة المسلسل.

كما قرر صناع العمل تقليص عدد الحلقات من 45 حلقة لـ40 حلقة، لتفادى حالة الملل فى الأحداث، وهو ما دفع صناع المسلسل لتغير شكل الأحداث الأخيرة.

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مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.