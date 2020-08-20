شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يعلن وفاة ابنة عمه هبه عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر عن وفاة ابنة عمه، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتب:"البقاء لله فى وفاة بنت عمى الغاليه هبه عبد الغنى قمر.. لا حول ولا قوة الا بالله في عز شبابها وكانت لسه على الفيس البوك من خمس ساعات بتهزر الدنيا مش مستاهله ..الفاتحه".



ايمن بهجت قمر

وفى سياق آخر ينشغل أيمن بهجت قمر بالتحضير لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" مع المخرج ماندو العدل وبطولة هانى سلامة وغادة عادل ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن أيمن بهجت قمر شارك في الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "فالنتينو" للنجم الكبير عادل إمام، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، وعدد أخر من الفنانين، إخراج رامى إمام.

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