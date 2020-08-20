شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حسن الرداد والسبكى وعثمان أبو لبن العرض الخاص لـ"توأم روحى" (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم حسن الرداد والمنتج أحمد السبكى ونجله المخرج كريم السبكى والمخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى، إلى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "توأم روحى"، والمقرر طرحه بالسينمات بدءا من غدا الخميس.
فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.
كان حسن الرداد قد صرح إن تقديم فيلم رومانسى شىء مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد فى قبوله الفيلم إنه مكتوب بشكل جيد وبلغة 2020، متابعًا أن العمل "فظيع جدًا" ولا يجوز أن يتركه.
ولفت الفنان إلى أن هناك حالة قلق بسبب نزول الفيلم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقليل نسبة الحضور فى دور العرض خاصةً أن الفيلم تكلف كثيرًا وتم تصوير مشاهد خارج مصر وبالتالى يجب أن يتم تعويض هذه التكلفة، موضحًا أن نزول الفيلم يهدف إلى أن تتحرك صناعة السينما بسبب الظروف الحالية وهذا هو الأهم.
وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.
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