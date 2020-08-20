شكرا لقرائتكم خبر عن صبغة ترجع الشباب.. مندوب شركة أدوية يحرج موسيقار الأجيال على شط إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثيرون لبعض المواقف والمفارقات على الشواطئ وفى المصايف وتظل هذه المواقف عالقة بأذهانهم يتذكرونها طوال حياتهم كلما هلت عليهم شهور الصيف أو ذهبوا للمصايف، وكان نجوم الزمن الجميل يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات خلال قضاء أجازة الصيف أو على الشواطئ وفى المصايف.

ومن بين هذه المواقف ما كانوا يحكونه عند الحديث عن ذكرياتهم للصحف والمجلات ومنها ما كانت تنشره مجلة الكواكب على صفحاتها خلال أشهر الصيف.

ومن هذه المواقف ما نشرته الكواكب عام 1956 والذى حدث لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب على شاطئ الإسكندرية، حيث ذهب لقضاء بعض أيام الصيف فى أجازة عيد الأضحى .

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وبينما جلس محمد عبدالوهاب على شاطئ استانلى يمتع عينيه بجمال فاتنات الشاطئ ، فجأة هبط عليه شاب يحمل حقيبة فى يده ، وقدم له نفسه على أنه مندوب شركة أدوية.

وقال الشاب لموسيقار الأجيال أن الشركة التى يعمل بها أنتجت دواء لإزالة الشيب ، وتطمع فى أن يتعاون معها الفنان الكبير فى نجاح الحملة الإعلانية لهذا الدواء.

وصرخ عبدالوهاب فى وجه الشاب وطلب منه مغادرة المكان فوراً ، مؤكداً انه على يقين بأنه لا يحتاج هذا الدواء ولا توجد براسه اى ششعرة بيضاء ولا يعانى من الشيب، فكيف يجرؤ أن يدعى أنه عجوز يحتاج لدواء الشركة كى يعالج الشيب.

ومضى موسيقار الأجيال ينظر فى المرآة ليتأكد أنه لا توجد فى رأسه اى شعرة بيضاء، ولكن أثدقاؤه اتخذوا من هذا الموقف فرصة للتندر عليه ، وكلما قابله أحدهم سأله عن سر الصبغة التى تخفى الشيب من رأسه، فيشتاط عبدالوهاب من الغيظ.