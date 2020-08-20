شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تدعو جمهورها الدخول فى تحدى أغنيتها "لينا رقصة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المطربة كارمن سليمان جمهورها للدخول في تحدى أغنيتها الجديدة "لينا رقصة"، للرقص على نفس طريقتها في الكليب، كما وعدت جمهورها بجمع الفيديوهات ونشرها عبر قناتها بموقع يوتيوب.

وكتبت المطربة كارمن سليمان، عبر حسابها بموقع تويتر:" بشكركوا من كل قلبي على تفاعلكم وأنا متابعة كل ردود افعالكواو دلوقتي جه الوقت للتحدي جاهزين ؟.. شوفوا الفيديو للأخر عشان تشوفوا تحدي رقصة لينا رقصة و تعملوا التحدي دا و ابعتولي الفيديوهات عشان اجمعها في فيديو كليب واحد هتبقوا إنتوا أبطاله و انزله عندي على اليوتيوب".





يشار أن المطربة كارمن سليمان طرحت أحدث فيديو كليب لها بعنوان "لينا رقصة"، وهو من كلمات وألحان عزيز الشافعى،ومن توزيع جلال الحمداوي، والأغنية عبارة عن شكل موسيقي راقص بطابع مصري مبهج وبلهجة مصرية معاصرة، عبر حسابها الشخصي على يوتيوب.

في هذه الأغنية "كارمن تتكلم عن رقصتها الخاصة مع حبيبها وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية وهي الاحتفال مع العائلة والأصدقاء والرقص مع من تحبون".

Advertisements

من ناحية أخرى حرصت كارمن سليمان مؤخراً، على إهداء الشعب اللبناني، أغنية جديدة لدعمهم في الأزمة الحالية التي يعيشونها بسبب انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

ويشار إلى أنه شهر الماضي، هنأت كارمن سليمان، بطريقة رومانسية، زوجها الملحن مصطفى جاد، بعيد ميلاده الموافق 25 يونيو، ونشرت مجموعة من الصور من مناسبات مختلفة عبر حسابها بموقع تويتر.