شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يوجه رسالة إلى عمر كمال وحسن شاكوش بعد تهنئتهما بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان تامر حسني على تهنئة مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بعيد ميلاده، بعدما حرص الاثنان على توجيه رسالة له في مقطع فيديو تم بثه على حساب عمر كمال بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى عمر كمال وحسن شاكوش عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بعد تهنئتهما بعيد ميلاده، قائلا :"وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي يا عسل أنتوا يا أحلى الأصوات، حلاوتكم وأنتوا جانب بعض كده، ربنا يبارك فيكم وتفضلوا ناجحين طول حياتكم ومكسرين الدنيا كدا زي ما انتوا.. ألف ألف ألف شكر على الفيديو الجميل دا".

يأتي ذلك بعدما حرص عمر كمال وحسن شاكوش على تهنئة النجم تامر حسنى بعيد ميلاده على الرغم من مرور ثلاثة أيام عليه، ونشر عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يغنيان به أغنية "كل سنة وأنت طيب"، معلقا عليه: "معلش جت متأخرة، بس حبينا نقول لنجم الجيل، كل سنة وأنت طيب".

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وفي وقت سابق، حرص عدد كبير من النجوم والنجمات على تهنئة النجم تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده ومشاركته احتفاله، مثلما حصل مع المنتج نصر محروس من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، والذى نشر البوم صور يجمعهما معاً من مراحل عمرهما المختلفة، وعلق عليها بكتابة رسالة إلي تامر قال فيها : اخويا وحبيبي..كل سنة وانت طيب".

وكان وجه النجم تامر حسنى رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق الأحد 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام.

وأضاف أنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".