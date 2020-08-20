شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسن الرداد وأمينة خليل ونجوم "توأم روحى" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم العرض الخاص لفيلم "توأم روحى" اليوم الأربعاء بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطاله النجوم حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ومخرج العمل عثمان أبو لبن، ومؤلفته أمانى التونسى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين أبزهم النجمة إيمى سمير غانم والنجم محمود عبد المغنى، والفنان محمد ثروت، والمخرج كريم السبكى، وعزوز عادل، والمقرر طرحه بالسينمات بدءا من غد الخميس.

وكان حسن الرداد قد صرح بأن تقديم فيلم رومانسى شىء مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد فى قبوله الفيلم إنه مكتوب بشكل جيد وبلغة 2020، متابعًا أن العمل "فظيع جدًا" ولا يجوز أن يتركه.

ولفت الفنان إلى أن هناك حالة قلق بسبب نزول الفيلم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقليل نسبة الحضور فى دور العرض، خاصةً أن الفيلم تكلف كثيرًا وتم تصوير مشاهد خارج مصر وبالتالى يجب أن يتم تعويض هذه التكلفة، موضحًا أن نزول الفيلم يهدف إلى أن تتحرك صناعة السينما بسبب الظروف الحالية وهذا هو الأهم.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

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