شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يستقبل "زغاليله" الجديدة فى أحدث صورة معلقا: أحلى تماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر النجم أحمد مكى، بحبه وعشقه للحيوانات والطيور، فمن حين لآخر يشارك بصورة له وسط حيواناته الأليفة عبر حساباته الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وفي صورة جديدة نشرها مكي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ظهر فيها وهو وسط "غيه" الحمام التى يقضى فيها معظم أوقاته، ويستقبل "زغاليل" جديدة ضمن طيوره، وكتب "أحلى تماسى".

وعلم ”الخليج 365” أن إحدى الشركات دخلت فى مفاوضات مع النجم أحمد مكى للمشاركة فى عروض مسرحية استعراضية جديدة يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، حيث أبدى مكى موافقته على العرض المقدم له، لتكون هذه التجربة الثانية له على خشبة المسرح، بعد مسرحية "حزلقوم" التى يستعد لعرضها فى مصر بعد مشاركتها فى موسم الرياض الترفيهى فبراير الماضى.

وخاض أحمد مكى تجربة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرحية "حزلقوم" المنتظر انطلاق عرضها لأول مرة فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد اعادة تشغيل المسارح بكامل طافتها، وذلك بعد النجاح الذى حققته المسرحية عند عرضها فى موسم الرياض وحققت أعلى الإيرادات هناك، واحتفل مكى بهذا النجاح مع فريق العمل.

Advertisements





مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدى ومحمد جلال و يشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد و محمد سلام وميرنا جميل وسليمان عيد وإخراج كريم سامى وإشراف على العرض المخرج مجدى الهوارى، ويجسد فيها مكى شخصية "حزلقوم" التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير أوى" وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.

وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، وأوس أوس، وملك قورة، وويزو، وانتصار وأنعام سالوسة، و تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيى، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.