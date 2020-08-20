شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وابنته ملك فى الجيم استعدادا لمسلسل "لؤلؤ".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا له برفقة ابنته ملك من داخل صالة الجيم، استعدادا لمشاركتهما في مسلسل "لؤلؤ".



احمد زاهر وابنته ملك

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان ملك أحمد زاهر عودتها إلى التمثيل من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بعد مشاركتها الأخيرة فى مسلسل القاصرات الذى عرض عام 2013.

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احمد زاهر

وكشفت ملك زاهر عبر حسابها الشخصي على إنستجرام عن انضمامها إلى أسرة مسلسل "لؤلؤ"، وهو من بطولة أحمد زاهر والفنانة مي عمر ونجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد و محمد الشرنوبي، وسلوي عثمان، وكوكبة من النجوم وقصة مي عمر، سيناريو حوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى.





وكانت ملك أحمد زاهر قد أعربت عن سعادتها لعودتها إلى التمثيل مرة أخرى، معبرة عن اشتياقها الشديد للوقوف أمام الكاميرا، ونشرت صورة من سكريبت المسلسل وعليه اسمها وكتبت قائلة: "بسم الله توكلت على الله. وحشتني الكاميرا أوي ادعولي".