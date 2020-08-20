شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يظهر بصحبه حفيده في صورة جديدة: أعز الولد ولد الولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمود حميدة، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له مع حفيده، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي علق عليها قائلاً: "أعز الولد ولد الولد"، وسرعان ما تلقت الصورة عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال دقائق من نشرها.

وكان استعاد الفنان القدير محمود حميدة، ذكريات تصوير فيلم الثعالب، الذى عرض لأول مرة منذ 27 عاما وتحديدا منذ عام ، حيث نشر حميدة عبر حسابه على انستجرام صورة جمعته بالفنان الكبير الراحل جمال إسماعيل من كواليس تصوير الفيلم، صحبها بتعليق: "الثعالب" 1993.

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فيلم الثعالب بطولة كمال الشناوى، محمود حميدة، فيفى عبده، حاتم ذو الفقار، نهلة سلامة، علا رامى، جمال إسماعيل، إبراهيم نصر وغيرهم من النجوم والفنانين، تأليف منى الصاوى، إخراج أحمد السبعاوى.

تدور أحداث الفيلم، حول ياسين "كمال الشناوى" رجل الأعمال الثرى الذى يحاول أن يطمس ماضيه، حيث كان يعمل في مستهل حياته في مجال تجارة المخدرات، يسير ابنه كمال "محمود حميدة" فى نفس الطريق رغم محاولة ياسين منعه من الاستمرار، أما ابنه الآخر ماجد "حاتم ذو الفقار" فيتخرج من كلية الطب ويسافر الي أمريكا، عندما يعود يفاجأ ماجد بوالده، وقد تزوج من دلال "فيفى عبده" التى كان على علاقة بها قبل سفره.