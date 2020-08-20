شكرا لقرائتكم خبر عن "حمل" جنيفر أنيستون من براد بيت يثير الجدل.. قصة ملهاش أول من آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط النجم العالمى براد بيت وزوجته السابقة جنيفر أنيستون علاقات ودية هادئة وهو ما يظهر أمام العالم كله، إلا أن الشائعات دائما تضع علاقتهما تحت "الميكروسكوب" ليكون هناك فرصة للصحف الصفراء لنشر قصص كاذبة حول علاقة بيت وأنيستون، إلا أن هناك شائعة متكررة لم تيأس هذه الصحف من إعادة نشرها و هى إنجاب أنيستون طفلا من براد بيت.

ففى وقت سابق من هذا العام ، زعمت صحيفة " National Enquirer " أن جينيفر أنيستون أرادت إنجاب طفل من براد بيت وذلك من خلال أطفال الأنابيب، فقد زعمت الصحيفة فى تقرير كاذب أن الممثلة التى جمدت بويضاتها أثناء زواجها من بيت، كانت تخطط للخضوع للتخصيب فى المختبر لحمل طفلهما، كما أشار التقرير أن أنجلينا جولى كانت "ستغضب" لأن أطفالها سينتهى بهم الأمر بنصف شقيق من أنيستون ، لكن نجمة مسلسل " FRIENDS "لا تهتم "، وهى من أبرز شائعات الحمل التى نفاها المتحدثين باسم جنيفر أنيستون و براد بيت .

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براد بيت و أنيستون

فى حين نشر موقع " New Idea " تقريرا يؤكد أن بيت وأنيستون كانا ينتظران توأم و ذلك من خلال تأجير الأرحام " ، و زعم التقرير أن الشخص البديل نفسه هو الذى حمل توأم سارة جيسيكا باركر وماثيو بروديريك ، وقرر أن يقوم بنفس الشيء لبيت وأنيستون ، وهى القصة التى نفاها تماما موقع " جوسيب كوب " المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم .

ولم يمض وقت طويل بعد حتى زعم تقرير جديد نشره " New Idea " مرة أخرى أن أنيستون وبيت رحبا بالتوأم "سرا" و الذى وصل للعالم عن طريق تأجير الأرحام ، ليؤكد من جديد المتحدث باسم أنيستون أن ما تم نشره قصة زائفة من اجل اثارة الجدل .

والغريب أن " New Idea " لم تيأس و تتوقف عن نشر القصص الزائفة بل غيرت طريقتها و تكتيكاتها وادعت أن جنيفر أنيستون وبراد بيت لديهما ابنة سرية مخبأة بعيدا عن الضواء منذ سنوات ، و هى الشائعة أيضا التى نفاها موقع " جوسيب كوب " .