شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد كواليس كليب SMILE لـ كاتى بيرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المغنية العالمية كاتي بيري عن فيديو كواليس كليبها الجديد SMILE عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، وعلقت علي فيديو الكواليس قائلة: "ألقى نظرة كيف أخرج العمل".
وأطلقت بيرى البالغة من العمر 35 عاما كليبها الجديد SMILE بنسخة جديدة تحمل العديد من "الإنيميشن" وذلك علي قناتها الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، وجاء اطلاق نسخة " Performance Video" للكليب شهر يوليو الماضي
واستطاع كليب " SMILE " الذي اخرجه ماثيو ميجال كولين وأطلق أمس أن يحقق نسبة تخطت الـ 2.4 مليون مشاهدة بالساعات الأولي من طرحها علي "يوتيوب"
يذكر أن كاتي بيري و خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم ينتظران وصول ابنتهما للحياة خلال الأيام المقبلة ، فقد أكد بلوم مؤخرا أكد انه متحمس للغاية ومتشوق جدا لرؤيتها.
وقد أشارت التقارير إلى أن كاتي بيري تبحث عن منزل فخم قبل أيام من ولادتها ، حيث أشار موقع الديلي ميل خلال تقرير نشره مؤخراً أن بيري استهلكت الكثير من الوقت مع اورلاندو في البحث عن منزل جديد يبعد مدة قليلة عن مكان مولدها في مونتيسيتو داخل ولاية كاليفورنيا ، كما أضاف التقرير أنهما تفقدا أكثر من عقار يبلغ ثمنهم 10 مليون دولار وكل واحد فيهم تبلغ مساحته افدنة عديدة وفقا لما جاء خلال التقرير الذى نشره موقع الديلي ميل .
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