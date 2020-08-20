شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها وتشكر جمهورها: بحبكم كلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلادها، اليوم الأربعاء، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها معلقة: "إنه عيد ميلادي.. شكرا لكم جميعا على التمنيات الرائعة منذ الليلة الماضية! بحبكم كلكم".



علا رشدي (1)

على صعيد آخر، تشارك علا رشدي في فيلك "ثانية واحدة"، مع النجمة دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت.

كما شاركت علا رشدي في مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.



علا رشدي (2)

وكانت الفنانة علا رشدي قد شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بمقطع فيديو جديد تتحدث فيه عن التحرش، معلقة: "التحرش.. موضوع مهم جداً محتاجة اتكلم معاكوا فيه، وكان نفسى الصوت يبقى أوضح بس آلة جز الأعشاب والزرع (معرفش اسمها ايه) اشتغلت و مخدتش بالى".

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وقالت علا رشدى فى مقطع الفيديو، إنها تعرضت إلى التحرش من قبل شخص وصفته بالمريض، مضيفة: "للأسف أنا شوفت هوجه على موضوع التحرش .. ومريت بيه زى معظم السيدات.. بيبدأ ببصة إلى اغتصاب.. ومكنتش عايزة اتكلم عن الموضوع ده غير لما يكون عندى حلول أو نصائح".

وأَضافت :"التحرش بقأ عادى من الراجل عشان هى ست مش عشان لابسة حاجة عريانة.. الراجل عنده فكرة أن الست دى طالما ست يبقى يعمل فيها أى حاجة.. وشايفة أن الوعى والتعليم مهمين جدا عند تربية ولادنا وبناتنا .. نعلم أولادنا أن جسمهم ده ما ينفعش حد يلمسه أو يستحقره".

كما هنأ الفنان أحمد داود زوجته علا رشدي بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"انستجرام"، حيث شارك جمهوره صورة عائلة برفقة زوجته وأولاده معلقا :"عيد ميلاد سعيد كلنا نحبك".