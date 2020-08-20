شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اللبنانية ستيفانى صليبا تكشف آثار تفجيرات بيروت فى منزلها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا عن حجم الدمار الذي لحق بمنزلها بسبب التفجيرات التي هزت العاصمة بيروت في الآونة الأخيرة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها صورا ومقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يرصد آثار الدمار وحجم الخسائر المادية في منزلها.

ونشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا لها خلال تجولها في منزلها المنهار، إضافة إلى مقاطع فيديو أثناء رصدها للدمار الذي لاحق بمنزلها، وذلك في أول زيارة لها للمنزل منذ انفجار مرفأ بيروت.



ستيفاني صليبا تكشف آثار تفجيرات بيروت في منزلها (1)

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا شاركت في مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، الذي حقق نجاحا ملفتا، لما يحتويه من مشاهد أكشن متميزة، وقصة درامية متشابكة ومتنوعة، وهو من بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما شاركت ستيفاني صليبا في مسلسل الساحر الذي لعب فيه دور البطولة الفنا عابد فهد، وعرض في رمضان الماضي، بعدما توقف تصويره خلال شهر مارس 2020 لعدة أيام وقتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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ستيفاني صليبا تكشف آثار تفجيرات بيروت في منزلها (2)



ستيفاني صليبا تكشف آثار تفجيرات بيروت في منزلها (3)



ستيفاني صليبا تكشف آثار تفجيرات بيروت في منزلها (4)



ستيفاني صليبا تكشف آثار تفجيرات بيروت في منزلها (5)



ستيفاني صليبا تكشف آثار تفجيرات بيروت في منزلها (6)



ستيفاني صليبا تكشف آثار تفجيرات بيروت في منزلها (7)



ستيفاني صليبا تكشف آثار تفجيرات بيروت في منزلها (8)