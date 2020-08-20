شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى في اليوم العالمى للتصوير: شكرا لكل صورة حلوة سابت لنا ذكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ليلى علوى، عبر حسابها بموقع تويتر، صورًا من مراحل حياتها العمرية المختلفة والعائلية ومن كواليس أعمالها، احتفالاً باليوم العالمى للتصوير.

وكتب الفنانة ليلى علوى، عبر حسابها بموقع تويتر: "في كل صورة اتاخدت الزمن وقف عندها وفكرنا دايمًا بوقت حلو لحظة ونس ضحكة عفوية لمة وصحبة في اليوم العالمي للتصوير شكرًا لكل صورة حلوة سابت لنا ذكرى يوم جميل ولمة عمرها ما تتنسى".





وكانت النجمة ليلى علوى شاركت جمهورها بصور خلال قضاء إجازتها الصيفية على شاطئ البحر، وظهرت مرتدية مايوه أسود وكاش مايوه أبيض وقبعة للبحر، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "غذى روحك بالمياه المالحة ودع الرمال تعانق أصابع قدميك".

كانت شاركت ليلى علوي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتين مجمعتين لها، أحداهما قديمة والأخرى التقطتها مؤخرا، معلقة عليها "هذا العام يغير طريقة تفكيرنا في الشعر"، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

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وخطفت الفنانة ليلى علوى الأنظار إليها بنيولوك جديد، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة تعود إلى ستايل التسعينات من القرن الماضى، عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث نشرت صورة لها، نالت إعجاب جمهورها.

كما تحاول ليلى علوي الاستمتاع بصيفها بأفضل طريقة ممكنة، مثلما ظهر خلال آخر صور قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت خلال الصور مع مجموعة من اصدقاءها مثلما ظهر خلال تعليقها على الصور حين كتبت : "يوم حلو أوي مع أعز صحاب".