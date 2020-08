شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند وليدى جاجا تشاركان فى حفل VMA.. تعرف على أغنيتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من نجوم العالم فى حفل توزيع جوائز "VMA" لعام 2020 وهو واحد من أهم الأحداث الفنية الضخمة التى ينتظرها العالم خلال الأيام المقبلة، فمن المقرر أن تشارك بالحفل النجمة العالمية إريانا جراند التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم.

كما تشارك أيضا بالحفل النجمة العالمية ليدى جاجا التى تخطف الأذهان عادة بإطلالاتها واستعراضاتها المميزة والتى تظل لفترة طويلة محط تركيز لوسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تقدم إريانا جراند وليدى جاجا معا استعراضا غنائيا راقصا لأغنيتهما "Rain on Me" والتى أظهرت الكيمياء المذهلة بينهما، واستطاعت الأغنية أن تحقق نجاح كبير فور إطلاقها حول العالم ، حيث حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء .

كلمات احدي مقاطع أغنية Rain On Me

[Verse 1: Lady Gaga]

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

[Pre-Chorus: Lady Gaga]

It's coming down on me

Water like misery

It's coming down on me

I'm ready, rain on me

[Chorus: Lady Gaga]

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]

Rain on me

Mmm, oh yeah, baby

Rain on me

[Verse 2: Ariana Grande]

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah