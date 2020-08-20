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إريانا جراند وليدى جاجا تشاركان فى حفل VMA.. تعرف على أغنيتهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من نجوم العالم فى حفل توزيع جوائز "VMA" لعام 2020 وهو واحد من أهم الأحداث الفنية الضخمة التى ينتظرها العالم خلال الأيام المقبلة، فمن المقرر أن تشارك بالحفل النجمة العالمية إريانا جراند التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم.

كما تشارك أيضا بالحفل النجمة العالمية ليدى جاجا التى تخطف الأذهان عادة بإطلالاتها واستعراضاتها المميزة والتى تظل لفترة طويلة محط تركيز لوسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تقدم إريانا جراند وليدى جاجا معا استعراضا غنائيا راقصا لأغنيتهما "Rain on Me" والتى أظهرت الكيمياء المذهلة بينهما، واستطاعت الأغنية أن تحقق نجاح كبير فور إطلاقها حول العالم ، حيث حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء .

 

كلمات احدي مقاطع أغنية  Rain On Me

[Verse 1: Lady Gaga]

 

I didn't ask for a free ride

 

I only asked you to show me a real good time

 

I never asked for the rainfall

 

At least I showed up, you showed me nothing at all

 

[Pre-Chorus: Lady Gaga]

 

It's coming down onme

 

Waterlikemisery

 

It's coming downon me

 

I'm ready,rain on me

 

[Chorus: Lady Gaga]

 

I'd rather be dry, but at least I'm alive

 

Rain on me, rain, rain

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Rain on me, rain, rain

 

I'd rather be dry, but at least I'm alive

 

Rain on me, rain, rain

 

Rain on me

 

[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]

 

Rain on me

 

Mmm, oh yeah, baby

 

Rain on me

 

 

 

[Verse 2: Ariana Grande]

 

Livin' in a world where no one's innocent

 

Oh, but at least we try, mmm

 

Gotta live my truth, not keep it bottled in

 

So I don't lose my mind, baby, yeah

 

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