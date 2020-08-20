شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند وليدى جاجا تشاركان فى حفل VMA.. تعرف على أغنيتهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من نجوم العالم فى حفل توزيع جوائز "VMA" لعام 2020 وهو واحد من أهم الأحداث الفنية الضخمة التى ينتظرها العالم خلال الأيام المقبلة، فمن المقرر أن تشارك بالحفل النجمة العالمية إريانا جراند التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم.
كما تشارك أيضا بالحفل النجمة العالمية ليدى جاجا التى تخطف الأذهان عادة بإطلالاتها واستعراضاتها المميزة والتى تظل لفترة طويلة محط تركيز لوسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم.
ومن المقرر أن تقدم إريانا جراند وليدى جاجا معا استعراضا غنائيا راقصا لأغنيتهما "Rain on Me" والتى أظهرت الكيمياء المذهلة بينهما، واستطاعت الأغنية أن تحقق نجاح كبير فور إطلاقها حول العالم ، حيث حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء .
كلمات احدي مقاطع أغنية Rain On Me
[Verse 1: Lady Gaga]
I didn't ask for a free ride
I only asked you to show me a real good time
I never asked for the rainfall
At least I showed up, you showed me nothing at all
[Pre-Chorus: Lady Gaga]
It's coming down on me
Water like misery
It's coming down on me
I'm ready, rain on me
[Chorus: Lady Gaga]
I'd rather be dry, but at least I'm alive
Rain on me, rain, rain
Rain on me, rain, rain
I'd rather be dry, but at least I'm alive
Rain on me, rain, rain
Rain on me
[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]
Rain on me
Mmm, oh yeah, baby
Rain on me
[Verse 2: Ariana Grande]
Livin' in a world where no one's innocent
Oh, but at least we try, mmm
Gotta live my truth, not keep it bottled in
So I don't lose my mind, baby, yeah
كانت هذه تفاصيل خبر إريانا جراند وليدى جاجا تشاركان فى حفل VMA.. تعرف على أغنيتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.