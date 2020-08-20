شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ساميى بالجلابية البلدي: سوهاج ما بتجيبش غير رجالة.. وزاهر معلقًا: نجم الصعيد الجوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له بالجلباب البلدي، لاقت تفاعلاً كبيرًا بين متابعيه على المنصة الاجتماعية، بعدما علق عليها قائلاً: "الأصل بيحن، سوهاج بلدي ما بتجيبش غير رجالة".



محمد سامي

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وانهالت التعليقات والإعجابات على صورة المخرج محمد سامي، حيث علق الفنان أحمد زاهر قائلا :" نجم الصعيد الجواني والبراني ونجمي المفضل المخرج محمد سامي"، إلى جانب العديد من التعليقات من قبل متابعيه.

وفي وقت سابق، شارك المخرج محمد سامي جمهوره بصورة جديدة له خلال ممارسة رياضة إطلاق النار مع صديقه المفضل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "إطلاق النار وبعض الرصاصات مع أفضل أصدقائي".