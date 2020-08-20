شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا تميمة حظ ألبوم تايلور سويفت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تسبب جائحة كورونا فى الكثير من الخسائر المادية لصناع الترفيه سواء الموسيقى والأغانى أو السينما والمسلسلات، إلا أن ألبوم النجمة العالمية تايلور سويفت "Folklore"، استطاع أن يحقق النجاح ويقف فى وجه الخسائر التي سببها الفيروس، فبمجرد طرح الألبوم تصدر قائمة ألبومات رولينج ستون ، بعد بيع 133300 وحدة في الأسبوع الثالث وهو ما جعل الألبوم في مقدمة المنافسة منتصرا علي باقي الأعمال التي قدمت في نفس الفترة.

وكانت مبيعات الألبوم في الأسبوع الثالث أضافت أكثر من مليون نسخة ليصل إجمالي النسخ المباعة من الألبوم إلي 1125700 مليون، وعلى الرغم من أن الرقم الإجمالي لبيع الألبوم والبث المباشر انخفض قليلاً عن الأسبوع الثاني ، إلا أن الألبوم شهد زيادة كبيرة في أسبوعه الثالث في مبيعات الألبومات الخالصة ، وذلك لأن نسخة ال cd وصلت أخيرًا إلى أرفف المتاجر بعد أسبوعين من توفر الألبوم رقميًا فقط .

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يذكر أنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفري ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسي في تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music في اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة، وكانت تايلور سويفت قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي الألبوم الغنائي الجديد، الذى أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده