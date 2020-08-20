شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة بعد إطلالتها الكلاسيكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا من حين لآخر بجلسة تصوير جديدة لها تبرز جمالها وأنوثتها، وأخرى وهي تمارس رياضتها المفضلة داخل صالات الجيم التي تواظب عليها باستمرار.

وفي جلسة تصوير جديدة نشرتها النجمة ياسمين صبري، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، نجحت فيها بلفت الأنظار إليها، بعد ظهورها المتألق وهي ترتدي فستانا باللون الفوشيا وهي تجلس على أرضية عشبية.

View this post on Instagram 🙊 Advertisements A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Aug 19, 2020 at 10:43am PDT A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) onAug 19, 2020 at 10:43am PDT

وتحافظ ياسمين صبرى بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها.

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.