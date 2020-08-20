شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تحذر من مشاركة مجدى شطة فى مسلسل تليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إن نقابته تحذر صناع مسلسل "11 شارع النخيل" بعد تداول أخبار حول مشاركة مجدى شطة في المسلسل، مؤكدا أنه فى حال مشاركة شطة فى المسلسل ستقاضى النقابة صناع العمل.

وأضاف أبو اليزيد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن نقابة الموسيقيين ستقاضى صناع العمل وستحرر محضر مزاولة مهنة بدون تصريح كإجراء قانونى فى حال مشاركة شطة فى المسلسل، متسائلا: لماذا الإصرار على تدمير الذوق العام ؟!

كان الدكتور أشرف زكى، قد علق فى تصريح لـ"الخليج 365"، على مشاركة مغنى المهرجانات مجدى شطة فى أحد الأعمال التليفزيونية، مؤكدا أن القرار فى هذا الأمر من اختصاص نقابة الموسيقيين، فشطة لن يشارك كممثل بل سيقدم أغنية ضمن أحداث المسلسل.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أعلنت الحرب على مطربى المهرجانات ومنعتهم من الغناء وأصدرت قائمة بأسمائهم تحذر فيها من مشاركة هؤلاء فى أى حفل ومنعتهم من الحصول على تصاريح عمل، وعلى رأسهم مجدى شطة وحمو بيكا وحسن شاكوش.

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وأشارت تقارير صحفية إلى مشاركة مطرب المهرجانات مجدى شطة ضمن أحداث مسلسل يحمل اسم "11 شارع النخيل"، ويظهر فى دور مطرب يغنى داخل إحدى الملاهى الليلية.

من ناحية أخرى قررت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، فى اجتماعها، الثلاثاء الماضى، ‏توجيه لفت نظر للفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة‎.‎