شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أحمد زاهر تفقد وزنها الزائد وتعود إلى التمثيل مع والدها فى "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر فى الأيام الماضية بعد نجاحها الكبير فى خسارة وزنها الزائد، حيث تستعرض رشاقتها من خلال الصور التى تنشرها عبر حسابها على إنستجرام.

وأعلنت ملك عن عودتها إلى التمثيل من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بعد مشاركتها الأخيرة فى مسلسل القاصرات الذى عرض عام 2013، وكشفت عن انضمامها إلى أسرة مسلسل "لؤلؤ"، وهو من بطولة أحمد زاهر والفنانة مي عمر ونجلاء بدر، نرمين الفقي، ادوارد و محمد الشرنوبي، وسلوي عثمان، وكوكبة من النجوم وقصة مي عمر، سيناريو حوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وانتاج سينرجى.

كما أعربت ملك عن سعادتها لعودتها إلى التمثيل مرة أخرى، معبره عن اشتياقها الشديد للوقوف أمام الكاميرا، ونشرت صورة من سكريبت المسلسل وعليه اسمها وكتبت قائلة: " بسم الله توكلت علي الله . وحشتني الكاميرا اوي ادعولي".

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وينطلق غدا الخميس تصوير أول مشاهد مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، حيث تأجل تصوير المسلسل لمدة أسبوع لحين الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.

وبدوره انتهى مخرج العمل محمد عبد السلام من معاينة أماكن التصوير وتجهيز الديكورات الأولى التى سيتم بدء فيها أولى المشاهد، كما انتهت مى عمر من البروفات التى أجرتها على الغناء والاستعراض خاصة وأنها تظهر فى الأحداث بدور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة.