ليالي الصيفية| محمد رمضان بالساحل الشمالي وياسمين صبري في "الجنينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:
مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.
"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم الصيفية:
محمد رمضان
ظهر الفنان محمد رمضان، بملابس صيفية خلال تواجده في الساحل الشمالي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مصر جميلة".
ياسمين صبري
وأطلت الفنانة ياسمين صبري، على جمهورها بإطلالة صيفية عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وسط الجنينة وعلقت: "سعادة".
داليا البحيري
وظهرت الفنانة داليا البحيري، بصحبة الإعلامية إنجي علي وهما بالملابس الصيفية، على أحد الشواطئ.
داليا مصطفى
وظهرت الفنانة داليا مصطفى، بملابس صيفية حمراء، عبر حسابها على إنستجرام، خلال إجازتها الصيفية.
إيمي طلعت زكريا
وظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بملابس صيفية بصحبة طفلة صغيرة، خلال الإجازة الصيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بنت بنت خالي".
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