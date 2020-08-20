نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد إسراء عبدالفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص نجوم مسرح مصر، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم الفنانة إسراء عبدالفتاح، زوجة الفنان حمدي الميرغني.
ونرصد لكم تهنئة نجوم مسرح مصر لها في عيد ميلادها، في التقرير التالي:
كريم عفيفي
نشر الفنان كريم عفيفي، صورة تجمعه بها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا سوسو هانم، وعقبال 100 سنة يا أحلى سوسو في الدنيا".
محمد عبدالرحمن
وكتب الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وإنتي طيبة يا أس يا عسل يا أم تمارا يا جدعة، ورينا يخليلك حمدي وتمارا، ويديم المعروف بينا يا أحلى أخت وأس في الدنيا".
ويزو
ونشرت الفنانة ويزو، صورة تجمعها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلبي.. وعقبال مليون سنة يا سكرتي يا أم تمارا يا عسل".
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