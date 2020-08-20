ويزو بلوك جديد وياسمين عبدالعزيز أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن "ويزو"، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك جديد.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس رياضية.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق سناب شات.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له داخل سيارته.

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شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتجول بأحد شوارع المدن الأوروبية.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيقة بإحدى الحفلات.

فاطمة الناصر

نشرت الفنانة التونسية فاطمة الناصر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل حمام السباحة.

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة انيقة في المصيف.

أحلام

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مها الصغير

نشرت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة النجمة يسرا.