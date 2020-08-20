صور| أبطال "توأم روحي" يحتفلون بالعرض الخاص وسط نجوم المجتمع والمشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
احتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "توأم روحي"، تزامنا مع عرضه في دور العرض، وسط حضور صناع العمل.
وحضر الاحتفال صناع العمل وهم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ومنتج العمل أحمد السبكي، وابنيه محمد أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، ومخرج العمل عثمان أبو لبن، ومدير الشركه أحمد عاطف، والمؤلفة أماني التونسي.
كما حضر الفيلم العديد من نجوم الوسط الفني، بينهم: "إيمي سمير غانم، ومحمود عبدالمغني ومحمد ثروت"، وغيرهم.
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