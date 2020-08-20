هكذا هنأ أحمد داود زوجته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان أحمد داود، على تهنئة زوجته الفنانة علا رشدي بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم ١٩ أغسطس.
ونشر داود، صورة تجمعه بزوجته وأولاده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا سانتونتي، كلنا نحبك".
وردت علا، قائلة: "حبايب قلبي، ربنا يخليكوا ليا يا رب".
يذكر أن، الفنانة علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها الـ40، والتي طرقت باب الشهرة من مسلسل "شباب أون لاين"، وشاركت في رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش".
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