أحدهم أنقذ صديقه من أزمة مالية.. أغاني شهيرة تنازل عنها النجوم لزملائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في الساعات القليلة الماضية، أعلن الشاعر نادر عبدالله، عن إلغاء أغنية له تحمل اسم "بالبنط العريض"، بسبب أخلاق المهنة، حسب تعبيره، كما كشف عن أن الشاعر أيمن بهجت قمر، ألغى، قبل سنوات، هو الأخر أغنية له عن الشتاء بسبب أغنية أواخر الشتا لإليسا، التي كتبها نادر عبدالله.

موقف نادر عبدالله وحديثه عن آداب المهنة، أعاد للأذهان العديد من المواقف والقصص والحكايات التي تقبع خلف الكواليس وتتعلق بأغاني شهيرة، أثبتت أن الصداقة وآداب المهنة أهم من العمل الفني.

نادر عبدالله وحسين الجسمي

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي مؤخرًا أغنية بعنوان "بالبنط العريض"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وكان لنادر عبدالله أغنية تحمل الاسم نفسه، من المقرر طرحها قريبا، وقال: "خسارتي الكبيرة في الأغنية دي هي لحن أخويا وحبيبي الأسطورة محمد رحيم اللي شغله دايما تحته مليون خط بالبنط العريض، ولكن أخلاق المهنة دايما أهم من المهنة".

أصالة والشرنوبي

قدمت أصالة أغنية "مين فينا"، مع محمد الشرنوبي، وروى الشرنوبي قصة الأغنية في أحد لقاءاته، قائلا إن الأغنية كانت له من البداية وقام بتسجيلها، في عام 2015، من أجل دور في أحد المسلسلات، ولكن لم يكتمل العمل، وظلت الأغنية في جبعته لفترة حتى تواصل مع أنس نصري شقيق الفنانة السورية ومدير أعمالها: "سألته لو طرحتها في السوق ستحقق نجاحًا من عدمه؟ وسمعته الأغنية وأبلغني أنه معجب بها وبعد نحو شهر أبلغني أن إصالة معجبة بالأغنية ولم أعترض طبعًا، وسجلتها مع أصالة وطرحت ضمن أحد ألبوماتها".

عمرو دياب مع جنات وحماقي وهاني شاكر

بعد أن طرح الفنان عمرو دياب أغنية "اللى بينى وبينك" على طريقة السنجل، تنازل عنها للفنانة المغربية جنات التي أطلقت اسم الأغنية عنوانا لأول ألبوم لها.

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وفي عام 2001، طرح "دياب"، أغنية "روح قلبي"، على طريقة السينجل وحققت نجاحًا كبيرًا، لكن تفاجئ جمهوره بتنازله عنها للفنان محمد حماقى، الذي غناها في أول ألبوماته "بتضحك" وغير اسمها إلى "آن الأوان".

كما غني "دياب"، أغنية "بتحبيه" بإحدى الحفلات في عام 2010، وبالرغم من أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا بين جمهوره، إلا أنه قرر أن يتنازل عنها للفنان هانى شاكر.

رامي جمال وعزيز الشافعي

عزيز الشافعي مؤلف وملحن أغنية "يا بلادي"، ومشارك في غنائها أيضًا، وحكى قصة الأغنية في تصريحات صحفية له قائلًا: "رامي جمال استمع بالصدفة وسقطت دموعه من شدة تأثره بالأغنية وطلب أن يشاركني غناءها، ووافقت دون تردد، لأنني بشكل شخصى أحب صوته، وبالفعل تم تسجيل الأغنية، وبمجرد عرضها على الفضائيات حققت نجاحا كبيرا وغير متوقع".

أحمد عبدالقادر

النجم أحمد عبدالقادر، أحد أهم نجوم الزمن الجميل، صاحب أغنية "وحوي يا وحوي"، كان من المفترض أن يُغني أغنية "رمضان جانا"، لكنه تركها لصديقه الفنان الكبير محمد عبد المطلب لأنه كان يمر بضائقة مادية ويحتاج للمقابل المادى من غنائها.

عبدالحليم وعبدالوهاب

تُعد أغنية "من غير ليه"، التي كتبها مرسى جميل عزيز للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ على أن يلحنها محمد عبدالوهاب، وهو ما حدث بالفعل لكن عبدالحليم طلب في البداية تعديل كوبليه ثم طلب تعديلات باللحن لأنها تشبه طريقة غناء موسيقار الأجيال، وتوقف الأمر نهائيًا بمرض العندليب ووفاته، ورحل العندليب قبل غنائها، ورفض عبدالوهاب إعطاء الأغنية لأي مطرب آخر، وقام هو بغنائها بعد غياب طويل، وحققت نجاحًا ساحقًا.