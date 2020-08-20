تامر حسني لـ"عمر كمال وشاكوش": "حبايب قلبي.. حلاوتكم وإنتم جنب بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد الفنان تامر حسني، على تهنئة مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، له بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب تامر، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلا: "وإنتوا طيبين يا حبايب قلبي يا عسل.. إنتوا يا أحلى الأصوات.. حلاوتكم وإنتوا جنب بعض.. ربنا يبارك فيكوا وتفضلوا ناجحين طول حياتكم ومكسرين الدنيا كدا زي ما إنتوا.. ألف ألف شكر على الفيديو الجميل ده".

وكان عمر كمال و حسن شاكوش، قد وجها رسالة تهنئة للفنان تامر حسني بعيد ميلاده بعد مرور3 أيام من احتفال حسني بعيد ميلاده.

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ونشر عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وهما يغنيان أغنية "كل سنة وأنت طيب"، معلقا عليه: "معلش جت متأخرة، بس حبينا نقول لنجم الجيل، كل سنة وأنت طيب".

يذكر أن، تامر حسني، احتفل بعيد ميلاده يوم 16 أغسطس الجاري، مع جمهوره على السوشيال ميديا.