جنيفر أنستون وبراد بيت يجتمعان معاً بعمل فني خيري هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 01:44 صباحاً - أثبت العديد من مشاهير هوليوود أن الطلاق لا يعني نهاية المطاف بين الأزواج،وأن الصداقة والعمل قد يدفئان العلاقات من جديد بعد انقطاعها،وأول من أثبت ذلك في عام 2020 الحالي هو الممثل الهوليوودي براد بيت وزوجته الأولى جنيفر أنيستون اللذان سيجتمعان بعمل فني خيري يرصد ريعه لإغاثة المحتاجين ومساعدتهم على تجاوز أزمة فيروس كورونا والإغلاق العام والبطالة بعد فراق مهني وعاطفي طويل جداً .

فبعد مرور 19 عاماً على ظهور الممثل الأمريكي براد بيت أمام زوجته السابقة الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون على الشاشة عام 2001، ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية،وصحيفة "ميرور" البريطانية،ووسائل إعلام مختلفة، سيلتقي الزوجان السابقان أنيستون وبيت مجدداً فنياً لثاني مرة عبر منصتي «فيسبوك» و«تيك توك» لقراءة حية لفيلم كوميدي رومانسي. وكان آخر ظهور لبراد بيت أمام زوجته السابقة جنيفر أنيستون عندما حل ضيفاً بمشهد في المسلسل الشهير «فريندز».

ومن المقرر أن يلتقي الزوجان السابقان جنيفر وبراد عبر منصتي «فيسبوك» و«تيك توك» على الحسابات الرسمية لمؤسسة «بنس كور» هذا الأسبوع ،يوم الجمعة 21 من شهر أغسطس-آب 2020 الجاري؛ لقراءة حية مشتركة للفيلم الكوميدي الرومانسي «فاست تايمز ريدجمونت هاي-"​Fast Times At Ridgemont High​" »، من بطولة الممثل الأمريكي شون بين، والذي تم عرضه أول مرة عام 1982 من القرن العشرين الماضي.



سيتم رصد ريع هذه القراءة الحية لجمع التبرعات المالية

جنيفر أنستون وبراد بيت



كما سيشارك في القراءة الحية للفيلم النجوم: جوليا روبرتس، ماثيو ماكونهي، شيا لابوف، مورغان فريمان، هنري غولدينغ، دين كوك، وشون بن، الذين إشتهروا بأدوارهم في النسخة الأولى التي عرضت عام 1982.

وهذه هي المرة الأولى التي سيجتمع فيها براد بيت وزوجته الأولى السابقة جنيفر أنيستون منذ 19 عاماً، بعد طلاقهما الدرامي الذي صدم محبيهما في جميع أنحاء العالم ،وسيتم رصد ريع هذه القراءة الحية لجمع التبرعات المالية لصالح منظمات إنسانية غير ربحية ،ستستفيد من الأموال في تقديم خدمات إغاثة ومساعدة واختبار "كوفيد 19" لعدد من المحتاجين ،وأيضاً للعاملين في الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

ولن يتم الكشف عن شخضيات النجوم سوى في ليلة الحدث فقط .



عادت أواصر الصداقة لتتوطد بينهما

جنيفر أنستون



وكانت جنيفر انيستون تزوجت براد بيت عن حب عام 2000 لكنه حين صوّر فيلم: Mr & Mrs Smith إلى جانب أنجلينا جولي، ونشأت علاقة قوية بينهما وبدآ في التخطيط لحياتهما المستقبلية، تم الإنفصال عن زوجته جينيفر عام 2005 .

وبعد مرور 15 عاماً على طلاقهما،عادت أواصر الصداقة لتتوطد بينهما،وجمعهما معاً بعد كل هذا الفراق الطويل عمل خيري وقراءة حية مشتركة لفيلم رومانسي كوميدي ناجح من أجل جمع أكبر قدر من التبرعات لمساعدة الضعفاء والمهمشين والمحتاجين في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا في أرجاء العالم والولايات المتحدة.