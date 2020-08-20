برفقة أحمد الفيشاوي .. نيللي كريم تزيح الستار عن أحدث أعمالها الفنية

نشرت النجمة نيللي كريم صورة برفقة النجم أحمد الفيشاوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت نيللي كريم وأحمد الفيشاوي أثناء تحضيرهما لعمل فني جديد، والمقرر الإفصاح عنه قريبًا. Advertisements يذكر أن النجم أحمد الفيشاوي، والنجمة نيللي كريم شاركا سابقًا في بطولة مسلسل وجه القمر، والمسلسل من تأليف ماجدة خير الله، وإخراج عادل الأعصر، وبطولة كل من فاتن حمامة، أحمد رمزي، جميل راتب، حسن حسني، وائل نور، سميرة عبدالعزيز، غادة عادل، ألفت إمام، مصطفى رزق، كريم شاركا سابقًا في بطولة مسلسل، والمسلسل من تأليف ماجدة خير الله، وإخراج عادل الأعصر، وبطولة كل من فاتن حمامة، أحمد رمزي، جميل راتب، حسن حسني، وائل نور، سميرة عبدالعزيز، غادة عادل، ألفت إمام، مصطفى رزق، علا غانم ، محمود قابيل، مادلين طبر، ليلى شعير، سمير شمص، فيكتور دويهي، عطية عويس، يوسف فوزي، محمود طوبار، صلاح عبدالحميد، هبة أبو الخير، أمين هاشم، ماهر عصام، ماهر لبيب، خال السباعي، ياسمين جمال، عزت بدران، طلعت الشريف، عواطف تكلا، عبدالمنعم المرصفي، وهيب درويش، علي عرابي، فوقية منصور، مديحة البكري، هدى الصيفي، نجلاء فهمي، أيمن حمودة، منى المراغي، عبدالحميد سند، رفيق محسن، سيف عبدالرحمن، مطاوع عويس، مدحت بهجت، عمران بحر.

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