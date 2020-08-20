فيديو .. التيلر السمي لـ الحوت الأزرق

طرح الفنان علاء مرسي، التيلر الرسمي لفيلم الحوت الأزرق، والذي من المقرر أن يطرح يوم الأربعاء، الموافق 26 من أغسطس، في دور العرض.

وكان من المقرر طرح فيلم في عيد الأضحى الماضي، ولكن استمرار فرض حضور الـ 25 ٪ من الجمهور بالسينمات أمر صعب في

تحقيق الإيرادات.

وفيلم الحوت الأزرق يشارك في بطولته الفنانة السعودية نرمين محسن، راندا البحيري، حسني شتا، نرمين ماهر، عماد رشاد، أحمد صيام، أحمد سلامة.

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وتدور أحداث الفيلم حول لعبة الحوت التي يستخدمها عدد كثير من الشباب،

وتأثير التكنولوجيا والالعاب الالكترونية وخطورتها علي الاطفال والمراهقين خاصة في ظل إنشغال الأب والأم بتوفير متطلبات الحياة، وتنبيه أولياء الأمر بأخذ الحذر من تلك المخاطر والإهتمام بما يفعله أولادهم على السوشيال ميديا.

ويعد الفيلم ثاني تجربة إخراجية سينمائية للفنان علاء مرسي، بعد تجربته الأولى بالفيلم الكويتي بوقة فقارة، وخاض بطولته الفنانة هايا الشعيبي وعدد كبير من نجوم الخليج.