فيديو ..لندن جرامر يطرح أحدث أغنياته Baby It's You

طرح الباند العالمي لندن جرامر أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم Baby It's You، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الباند العالمي لندن جرامر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Hell to the Liars، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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