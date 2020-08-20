علاء مرسي يعلن موعد طرح "الحوت الأزرق"

أعلن الفنان علاء مرسي، مخرج فيلم "الحوت الأزرق" موعد طرح فيلمه الجديد، والذي من المقرر أن يطرح يوم الأربعاء، الموافق 26 من أغسطس، في دور العرض المصرية، وكان من المقرر طرح فيلم في عيد الأضحى الماضي، ولكن استمرار فرض حضور الـ ٢٥ ٪ من الجمهور بالسينمات أمر صعب في تحقيق الإيرادات.

وسيعرض الفيلم في دور العرض التالية:" مول مصر

الماظه - مول جالاكسي المنيل - بوينت ٩٠ التجمع - صن سيتي التجمع - مترو اسكندريه O sinma الساحل - داون تاون محمد فريد وسط البلد - داندي مول القاهره ".

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فيلم "الحوت الأزرق" يشارك في بطولته الفنانة السعودية نرمين محسن، راندا البحيري، حسني شتا، نرمين ماهر،

عماد رشاد، أحمد صيام، أحمد سلامة.

وتدور أحداث الفيلم حول "لعبة الحوت" التي يستخدمها عدد كثير من الشباب، وتأثير التكنولوجيا والالعاب الالكترونية وخطورتها علي الاطفال والمراهقين خاصة في ظل إنشغال الأب والأم بتوفير متطلبات الحياة، وتنبيه أولياء الأمر بأخذ الحذر من تلك المخاطر والإهتمام بما يفعله أولادهم على السوشيال ميديا.

ويعد الفيلم ثاني تجربة إخراجية سينمائية للفنان علاء مرسي، بعد تجربته الأولى بالفيلم الكويتي "بوقة فقارة"، وخاض بطولته الفنانة هايا الشعيبي وعدد كبير من نجوم الخليج.