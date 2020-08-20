السبت.. مناقشة أدب الطفل وبناء الإنسان بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع منتدى تغريد فياض الثقافي، ندوة بعنوان أدب الطفل وبناء الإنسان المصري في السادسة من مساء يوم السبت 22 أغسطس الجاري، بمقر المكتبة بالزمالك. الجاري، بمقر المكتبة بالزمالك. يتحدث في الندوة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والكاتب الروائي فوزى وهبة، عضو اتحاد كتاب مصر، الأديبة ندى مهري، عضو منظمة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة. مهري، عضو منظمة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة. مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة .

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