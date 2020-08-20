كومان يتعهد باستعادة هيبة برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

تعهد المدرب الجديد لبرشلونة، رونالد كومان باستعادة هيبة النادي بعد هزيمة كارثية أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وهدد كومان، في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجمهور باستبعاد أي لاعب لا يظهر التزامه أو يتحلى بالاحترافية.

وقال كومان بعد أن وقع عقدا لعامين مع برشلونة “نحتاج الآن إلى إظهار صورة مغايرة تماما لما حدث أمام بايرن. لم يكن هذا هو الفريق الذي تحب جماهير النادي أن تراه.. يتعين على كل لاعب أن يفخر بارتداء قميص برشلونة وأن يعبر عن ذلك بالالتزام الكامل والتحلي بالاحترافية في كل ما يفعله. لو فعلنا ذلك ستتغير صورة الفريق عما حدث الأسبوع الماضي”.

وترك كومان تدريب منتخب هولندا لقيادة برشلونة الذي يحظى فيه بشعبية هائلة بعد اللعب في “فريق الأحلام” بقيادة الراحل يوهانكرويف، وتسجيل هدف فوز النادي بلقب كأس أوروبا لأول مرة في 1992.

وقال المدرب الهولندي إنه يشعر بأنه في بيته في برشلونة رغم اعترافه بصعوبة توقيت عودته إلى فريق لا يزال يعاني من خروجه خالي الوفاض من أي لقب لأول مرة منذ موسم 2007-2008.

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وأضاف “سنعمل بكل قوة لبناء فريق قوي لكن سيتعين إجراء تغييرات لأن صورة الفريق الأسبوع الماضي لم تكن تلك التي نتمناها. يتعين أن نعمل بكل جد لاستعادة هيبتنا”.

وتابع “سنواجه تحديا كبيرا ولن تكون مهمة سهلة لأن برشلونة يطلب دائما أفضل ما لديك وهذا ما ينبغي علينا القيام به”.

وأردف قائلا “لا يزال برشلونة أكبر ناد في العالم ويتعين علينا الآن العمل بكل قوة لاستعادة المكانة التي يستحقها الفريق. يملك الفريق إمكانات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج والفوز بألقاب”

ولم يكشف كومان عن اللاعبين الذين سيطلب رحيلهم عن النادي رغم أنه أكد رغبته في العمل فقط مع اللاعبين الأكثر التزاما.

وقال “لا أريد أن أذكر أسماء. يتعين أن نبحث جميعا عن مصلحة النادي وأن نبني أفضل فريق ممكن للفوز بمباريات. هناك لاعبون في سن معينة قد تثور شكوك حول مستقبلهم رغم وجودلاعبين في سن 31 أو 32 او 33 لم تنته مسيرتهم بعد. الأمر يتوقف على نهمك وتعطشك ومدى رغبتك في بذل كل حبة عرق من أجل ناديك”.

وختم بالقول “أريد فقط العمل مع اللاعبين الذين يرغبون في الاستمرار هنا. أدعو أي لاعب لا يشعر بالسعادة هنا أن يكشف عن ذلك. أرغب فقط في استمرار اللاعبين الذين يبذلون كل ما في وسعهم من أجل النادي”.