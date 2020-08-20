تراند اليوم : قمر الزمان – الظهور الاول لحفيدة كمال الشناوي – اتفرج

نشر الفنان المصري ” عمر الشناوي ” حفيد الفنان الراحل ” كمال الشناوي ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة شقيقته ” إيمي ” .

وظهر عمر الشناوي في الصورة وهو يحتضن شقيقته وكتب في تعليقه عليها : ” مع شقيقتي الرائعة ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة الذين أعربوا في تعليقاتهم عن إعجابهم بها وأشادوا بجمال إيمي والبعض منهم أكد على وجود شبه كبير بينها وبين جدها الراحل وأيضا بينها وبين شقيقها .

يذكر أن الفنان عمر الشناوي هو حفيد الفنان كمال الشناوي من إبنه الأصغر ” علاء ” .