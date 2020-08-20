تراند اليوم : عاجل – عمرو دياب يعود للتمثيل بعد غياب 27 عاماً

يستعد النجم المصري عمرو دياب للعودة مرة أخرى إلى عالم التمثيل من خلال مسلسل عربي على شبكة بث الأفلام والمسلسلات “نتفليكس”، وذلك بعد غياب دام أكثر من 27 عاماً.

ونشر دياب تغريدية عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قال فيها “سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد”، مضيفاً “أنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس لأن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد -صنع في مصر- ويستمتع به العالم بأكمله”.

من جانبه أعلن حساب “نتفليكس” الخاص بمنطقة “الشرق الاوسط” في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” هذا النبأ بالقول “عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعا في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز ورلد ميوزك أورد و 6 جوائز أفريكان ميوزيك أورد، يعود للدراما بعد غياب 27 عام مع نتفليكس”.

يذكر أن آخر ظهور لدياب في دور تمثيلي كان عام 1993، خلال فيلم “ضحك ولعب وجد وحب”، إلى جانب الفنان المصري الراحل عمر الشريف.