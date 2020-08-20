تراند اليوم : روشنة زمان .. محمد رجب ينشر صورة من ذكرياته – إتفرج

نشر الفنان محمد رجب صورة قديمة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهر محمد رجب في الصورة بقميص أبيض وكرافتة، وتفاعل عدد كبير من محبيه الفنان مع الصورة، وجاءت التعلقات كالتالي: “شقاوة قديمة دا”، و”طارق مانشستر أيام الحرفشة”، و”الفيلم دا جامد”.

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كان آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل “الاختيار” للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

وشارك فى بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز.