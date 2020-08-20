شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "أنا البطل" لـ بوتشر وبودي والجيزاوي يتخطى المليون مشاهدة × 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كليب "أنا البطل" لكل من محمود بوتشر والجيزاوي وأحمد طه، والذي طرح أول أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في تخطي حاجز المليون و100 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحه، ليحتل المركز الثالث في قائمة التريند على مدار الساعات الماضية.

كليب "أنا البطل" يتناول الراب الشعبي بشكل مختلف، وسرعان ما نجح في حصد شعبية كبيرة منذ طرحه ليحقق المليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، وهو ما يعد نجاحا كبيرا حيث إن الكليب يحمل أصواتا تقوم بالظهور لأول مرة.

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الكليب الجديد، غناء محمود بوتشر الذي يمتلك ارشيف ممتد لأكثر من 10 سنوات في غناء الراب، وأحمد طه الشهير بـ "بودي" وحازم الجيزاوي، ومن كلمات مصطفى حدوته وألحان بيبسي وتوزيع مادو وميكس وماستر الموزع مينو ومن إخراج مينو.



















