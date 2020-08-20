شكرا لقرائتكم خبر عن خطة روبرت داونى لبدء ثلاثية جديدة من شارلوك هولموز للهروب من تونى ستارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم روبرت داونى يخطط جلياً من أجل التركيز على مشروعه الضخم ممثلاً فى ثلاثية جديدة من أفلام شارلوك هولموز، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع wegotthiscovered الذى أكد خلاله أن داونى وبعد تركه شخصية تونى ستارك التى كان يعد بفضلها النجم الأكثر أجراً على مستوى العالم، يفضل إعادة إحياء شخصية شارلوك هولمز من جديد بعدما سبق ونجح حينما قام ببطولة فيلمين بنفس الاسم حقق بهما إيرادات بلغت نصف مليار دولار.





وبالتالى يرى أن تلك الشخصية ستكون خير عوض عن شخصية توني ستارك، حيث أضاف التقرير أنه يحاول البقاء فى منقطته القوية في عالم هوليود مستنداً إلى تلك الشخصية، خاصة بعدما تمكن من تحقيق إيرادات كبيرة بفيلمه الأخير dolittle، والذى احتل المرتبة الثالثة على مرتبة الأفلام الأكثر أرباحاً لهذا العام، ورغم هذا النجاح بعيداً عن شخصية توني ستارك إلا أنه يرغب في تحقيق نجاح كبير يراهن عليه حالة عودته لأفلام شيرلوك هولموز.

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من ناحية أخرى يفضل النجم روبرت داونى جونيور وزوجته المنتجة سوزان داونى، أن يأخذان استراحة فى مجمع هامبتونز بنيويورك، للشعور بالاسترخاء والمرح لبضعة أيام، وذلك بسبب امتلاكهما لتصميم المنزل من ديكور راقى، جذب فريق عمل مجلة " architecturaldigest "، للتجول داخل غرف المنزل لالتقاط صور للديكور.

فيحتوى مدخل المنزل على لوحات فنية للفنانة إدى سيدجويك على (يسار) وباسكو على (يمين) مع إضافة طاولة عليها مزهرية، وأسفلها قطعة تمثال صغيرة.

تحتوى غرفة المعيشة داخل منزل بطل فيلم "آيرون مان"، على لوحات فنية لستان ينري (على اليسار) وأوسجيموس (على اليمين)، كما صمم الفنان الخزفي بيتر لين جدار الموقد، وأريكة مفروشة بقماش ملون، ويتميز سقف الغرفة بتصميمه من ألواح خشبية، وطلاء الجدران باللون الأبيض الذى أضاف إشراق لإضاءة الغرفة.

بينما يعتبر المطبخ الخشبى، من تصميمFox-Nahem Assoc ، إحدى الشركات المتخصصة فى تصميم المطابخ، كما أحتوت الغرفة على أضواء معلقة والتى تم شرائها من توم ديكسون مصمم الديكور الشهير، كما أحتوت الغرفة على طاولة صغيرة لتناول الطعام.