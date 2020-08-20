شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تحتضن يسرا فى أحدث ظهور لهما من عطلتهما الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة يسرا فى صورة جديدة لها اثناء قضائها عطلتها الصيفية على إحدى الشواطئ مع الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا.

ونشرت الصغير الصورة التى تحتضن فيها يسرا عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، لتتغزل فيها ببعض الكلمات، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير من نشرها.

وكانت قد أعربت النجمة يسرا، عن حزنها الشديد لرحيل الفنانة القدير شويكار، التى وافتها الفنية بعد صراع قصير مع المرض، الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 85 عاما، مؤكدة أنها بمثابة أمها الثانية وأنها رسمت البهجة فى قلوبنا جميعا، ونشرت يسرا، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعتها بالفنانة الراحلة، صحبتها بتعليق: "وداعا يا أقرب الناس لقلبى.. أمى الثانية، خدت حتة من قلبى وراحت للى متغلاش عليه، وداعا يا من رسمتى البهجة فى قلوبنا، وداعا سيدتى الجميلة.. فراقك صعب عليا وحشتينى وهتوحشينى أكتر وأكتر".

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وأضافت يسرا: " كلامى فيكى مش هيكفى لأنى مهما وصفت وقلت فيكى مش هقدر أوفيكى حقك، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى وارحمها يا أرحم الراحمين، وصبرنا جميعا على فراقها، خالص عزائى لابنتها صديقة عمرى السيدة منة وزوجها السيد محمود عطا الله وأحفادها جميعا".