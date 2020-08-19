عمر كمال يكشف عن مهنته قبل الشهرة بصورة.. ويعلق: مفيش حاجة بتيجى بالساهل

رنا صلاح الدين - كشف مطرب المهرجانات المصري عمر كمال عن مهنته قبل الشهرة، بصورة نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

كمال نشر صورة مركبة لصورتين، ظهر في إحداهما عندما كان عامل بسيط في بنزينة قبل الشهرة، بينما ظهر في الصورة الثانية مع سيارته الملاكي بعد شهرته ونجاحه.

الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "مفيش حاجة بتيجى بالساهل .. هتقعد تقول أحط الشهادة فين وبص مين معاه وبص مين جاب أيه هتقف مكانك ومش هتتحرك، الدنيا والأيام بتجرى ولو ملكش قلب تسعى وتجازف وتجرب الدنيا هتفرمك وهتبقى زى الكتير اللى تايهين فيها".

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وأضاف: "اتعلمت واخدت شهادة ؟ انا بردو اتعلمت و اخدت شهادة .. طلعت مش لاقى شغل .. انا بردو طلعت مش لاقى شغل .. اهلك صرفوا دم قلبهم عليك .. انا بردو زيك.. بس انا مقعدتش اشتكى حالى واقول حال البلد وأقول كأنى ومانى".

وتابع: "نزلت اشتغل بأيدى وقولت حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب اشتغلت كل حاجة .. جريت ف كل السكك اللى ممكن توصلنى للنجاح .. بتعامل وبوصل لكل الناس للى ممكن اشتغل معاهم ويضيفوا ليا، بشغل دماغي وبتعلم وبحاول افهم الدنيا والسوق رايحين فين واعمل اللى يعجب الناس .. قول الحمد لله ولو لقيت غيرك ف نعمة قول ربنا يزيده ويدينى".