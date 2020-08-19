رامى مالك يخطف الأنظار فى شوارع لندن برفقة خطيبته.. صور

رنا صلاح الدين - رامي مالك

يبدو أن النجم رامى مالك بدأ فى الظهور تدريجياً مثلما كان يعتاد قبل كورونا، حيث التقطته عدسات المصورين فى تقرير نشره موقع ديلي ميل مؤخراً مع صديقته لوسى بوينتون أثناء مقابلته لأحد اصدقاءهما في لندن، ويأتي هذا الظهور بعد فترة قليلة من التقاط صور له اثناء قيادته دراجته الهوائية، حيث سبق واعتاد قبلها على الاختفاء مع صديقته وقضاء العزل الصحي معها.

رامي مالك

النجم العالمي ذو الأصول المصرية والحائز على جائزة الأوسكار، خطف الأنظار وهو يتجول في شوارع مدينة لندن الإنجليزية، ويقود دراجته الهوائية بمفرده.

وحرص النجم رامي مالك على قيادة دراجته الهوائية متخذاً جميع احتياطاته اللازمة بارتدائه للخوذة الواقية، بينما يرتدي ملابس باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

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رامي مالك

على جانب آخر يمتلك الممثل رامى مالك، مشوارا حافلا فى عالم السينما والدراما، وتوج بالكثير من الجوائز العالمية والتى كان أهمها، جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثل، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وجائزة الـ Golden Globes كـ أفضل ممثل.

رامي مالك

وينتظر مالك طرح الفيلم المنتظر No Time To Die، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى دانيال كريج، وكان من المقرر أن يطرح فى 10 أبريل الماضى، لكن تم تأجيله إلى 25 نوفمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.