شيلاء سبت تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة البحرينية شيلاء سبت بعيد ميلادها، بجلسة تصوير حديثة خضعت لها، بعدسة المصور محمد فيفيد.

شيلاء أطلت في صور الجلسة بفستان لامع بأكمام طويلة، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة بسيطة، بأنامل فوز، وتزينت بمكياج قوي بلمسات نجاة البلوشي.

الفنانة البحرينية أطلت في بعض صور الجلسة وهي تحمل قالب كيك صغير موضوع به شمعة، بينما ظهرت في البعض الآخر وهي تحمل الكثير من البالونات الملونة.

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شيلاء شاركت متابعيها بصور الجلسة، على حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "ﻣﺮﺕ ﺳﻨﻪ أشكر فيها: من هو أبقى وأوفى وأجمل في حياتي".

وأضافت: "أشكر من لم تغيره الأيام و العواصف و الاقدار ومن جعل لي في قلبة كل احترام ومحبة سواء من أحبني في حضوري أو غيابي، وجعلني من أولوياته وأجمل مافي حياته".

وقد تلقت الفنانة الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها، والذين تمنوا لها عاما جديدا سعيدا.