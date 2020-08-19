لهذا السبب رفض رامي عياش الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام

رنا صلاح الدين - بعد تلقيه الكثير من تهاني جمهوره، أعلن الفنان اللبناني رامي عياش أنه لن يحتفل بعيد ميلاده هذا العام، والذي وافق يوم الثلاثاء 18 أغسطس.

رامي وجه الشكر لكل من هنئوه بعيد ميلاده، لكنه أكد أن فرحته لن تكتمل، وذلك بسبب حادث الانفجار الذي وقع بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وراح ضحيته عشرات القتلى وآلاف المصابين.

الفنان اللبناني كتب، على حسابه الخاص بموقع "تويتر": "بشكر الجميع على أمنياتكن الحلوة الغالية . الفرحة مش كاملة عندي ابدا".

وأضاف: "وعذرا مش رح احتفل بالوقت اللي لبنان موجوع ومجروح هالقد. بتمنى دعائكم يشمل لبنان معي بإنو يرجع بخير ويستعيد فرحتو وعافيتو . بحبكن".