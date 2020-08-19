المكياج يغير ملامح ليلى أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية الشابة ليلى أحمد زاهر لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بملامح مختلفة تماما.

ليلى تألقت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، بفستان أسود، ولفت حزام ذهبي حول خصرها.

الفنانة الشابة أسدلت شعرها في تسريحة بسيطة، ووضعت مكياج ثقيل، غير ملامحها كثيرا، بأنامل الماكييرة فرح ألفي.

Advertisements

وكانت ليلى أحمد زاهر قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير مداعبة فيها حصان، متألقة بطلّة بيضاء مرتدية فستان أنيق أبرز جمال قوامها، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب النشطاء الذين تبادلوا لقطات منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن انبهارهم بجمال ملامح الفنانة الشابة.

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر عادت للشاشة بعد فترة توقف بمسلسل «الفتوة» الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، وشاركت في بطولته أمام ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي، نجلاء بدر، إنعام سالوسة، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

نجلة الفنانة المصري أحمد زاهر توقفت عن المشاركة في أي اعمال فنية لمدة 6 سنوات، نتيجة قرار والدها الذي فضل أن تكون هناك فترة توقف عن التمثيل في حياة نجلتيه، وهي فترة البلوغ، حتى يفضل الجمهور بين ظهورهما على الشاشة كطفلتين، وبلوغهما سن الرشد.