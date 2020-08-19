هكذا احتفلت علا رشدي بعيد ميلادها الـ40

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشرت الفنانة علا رشدي، صورة من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام. وكتبت علا: "إنه عيد ميلادي.. إنه عيد ميلادي.. شكرا لكم جميعا على التمنيات الرائعة منذ الليلة الماضية، أحبكم جميعا". يذكر أنه، يحل اليوم الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة علا رشدي الـ40، والتي طرقت باب الشهرة من مسلسل "شباب أونلاين"، وكانت آخر مشاركاتها في رمضان الماضي بمسلسل" بـ100 وش"، ومتزوجة من الفنان أحمد داود.

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