بالجلباب الصعيدي.. محمد سامي: "سوهاج بلدي مابتجيبش غير رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: ظهر المخرج محمد سامي، بجلبابه الصعيدي، عبر حسابه على إنستجرام. وكتب سامي، معلقا على الصورة: "الأصل بيحن.. سوهاج بلدي مابتجيبش غير رجالة". يذكر أن المخرج والسيناريست محمد سامي، يستعد خلال الأشهر المقبلة، لتصوير مسلسل" نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة.

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